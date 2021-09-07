"Слуга народа", "ЕС" и ОПЗЖ, который подвинул "Батькивщину": кто лидирует в рейтинге политических партий

"Слуга народа", "ЕС" и ОПЗЖ, который подвинул "Батькивщину": кто лидирует в рейтинге политических партий

Рейтинг "слуг" на 11,7% выше рейтинга "Евросолидарности".

"Слуга народа", "Европейская солидарность", и ОПЗЖ являются лидерами в рейтинге политических партий. А вот рейтинг "Батьківщини" понизился по сравнению с результатами на конец июля 2021-го.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" в течение 2-4 сентября 2021 года.

Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" — 14,1%, "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 12,4%, "Батьківщина" — 10,6%.

Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию "Сила и честь" поддерживают 4,9%, партию Мураева "Наши" — 4,7%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" — 4,5%, Радикальная партия О.Ляшко — 4,2%, партию Шария — 3,6%, "УДАР Виталия Кличко" — 3,4%, условную партию Притулы — 3,2%. Рейтинг других партий — до 3%.

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Опрос проводился 2-4 сентября методом телефонного интервью по всей Украине, за исключением оккупированных территорий, среди населения в возрасте от 18 лет и старше, опрошено 2500 респондентов. Погрешность составляет не более 2%.

Напомним, что еще месяц назад партия "Батьківщина" была в тройке лидеров, ОПЗЖ тогда уступила место. Об этом свидетельствовали результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного в течение 23-25 июля 2021 года.

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