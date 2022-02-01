"Слуга народа", "ЕС", "ОПЗЖ" и "Батькивщина": кто лидирует в парламентском рейтинге

В ВР могли бы пройти "Европейская солидарность", Слуга народа", "Батькивщина", "ОПЗЖ", "Разумная политика".

Согласно свежему парламентскому рейтингу, в Верховную Раду смогли бы попасть пять политических партий. Рейтинг "Слуги народа" за месяц почти не изменился.

Об этом свидетельствует новый опрос, проведенный социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 года.

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Если бы в ближайшее время происходили выборы в Верховную Раду Украины, то в парламент прошли бы с высокой вероятностью такие политсилы: "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина", "ОПЗЖ", "Разумная политика". Формальную в ВР могла попасть партия "Наши".

Согласно этому соцопросу, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Европейская солидарность". За нее готовы отдать свой голос 17,5% всех опрошенных или 25,2% тех, кто намерен поучаствовать в выборах и определился с выбором. На втором месте провластная партия "Слуга народа. За нее планируют отдать голоса 12,8% и 18,4% определившихся с выбором. Далее идут ВО "Батькивщина" (8,7% тв 12,6% соответственно), "Оппозиционная платформа — За жизнь" (6,3% и 9,0% соответственно), "Разумная политика" (6,0% и 8,7% соответственно). Также формальную в парламент прошла бы партия "Наши" (3,7 % и 5,3% соответственно.

Другие политсилы не попали бы в ВР, поскольку имеют поддержку меньше проходного барьера в 5%. Это партии "Сила и честь" — 3,4% и 4,8% соответственно, "Украинская стратегия Гройсмана" — 2,3 и 3,2% соответственно. Другие партии имеют еще меньшую поддержку – 2% всех опрошенных и 3% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором.

"По сравнению с октябрем 2021 статистически значимо вырос рейтинг "Европейской солидарности" (с 12,4% до 17,5% всех опрошенных) и снизился рейтинг "Украинской стратегии Гройсмана" (с 4,6% до 2,3%)", — говорится в соцопросе.

Отметим, что согласно предварительным результатам опроса, проведенного 3-11 декабря 2021 Киевским международным институтом социологии (КМИС), то за партию "Слуга народа" готовы отдать голоса 12,7% среди всех респондентов и 18,4% среди тех, кто определился с выбором. То есть, рейтинг провластной фракции за месяц почти не изменился.

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