"Слуга народа" хочет лишить мандатов более полусотни местных депутатов

Этот список может быть как уменьшен, так и увеличен.

Политическая партия "Слуга народа" подготовила предварительный список из 61 депутата местных советов, к которому может быть применена процедура императивного мандата.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, 18 января, сообщила глава политсилы Елена Шуляк.

По ее словам, политсила составила список на основании данных областных парторганизаций. Однако она подчеркнула, что этот перечень может быть как уменьшен, так и увеличен.

"Уже есть предварительные списки от областных организаций относительно депутатов местных советов, к которым может быть применена процедура императивного мандата. По состоянию на сегодняшний день в этом списке 61 человек со всей Украины. Но сейчас по каждому конкретному случаю мы рассматриваем кандидатов, поэтому, конечно, эта цифра может быть изменена и в сторону увеличения, и в сторону уменьшения", – сказала Шуляк.

Она сообщила, что количество депутатов местных советов от "Слуги народа" составляет 6 тыс. 407. Как она добавила, что 61 депутат, поданный на лишение мандата - это очень небольшой процент.

Кроме этого, Шуляк отметила, что эту процедуру партия проводит впервые, поэтому хочет, чтобы она была максимально прозрачной, понятной для всех участников.

Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" обвинили пятого президента Петра Порошенко в том, что по возвращении он пытался спровоцировать гражданское противостояние.

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