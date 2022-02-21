"Слуга народа" из-за скандалов хочет исключить из партии двух нардепов

Окончательное решение должны быть приняты народными депутатами Верховной Рады.

Фракция "Слуга Народа" во время заседания решила исключить двух народных депутатов из своего состава. Речь идет об Александре Трухине и Сергее Кузьминых, против которых открыты уголовные производства.

Об этом сообщает спикер партии "Слуг Народа" Юлия Палийчук, ссылаясь на заявление главы фракции Давида Арахамию.

"Народным депутатам от "Слуги Народа" будут розданы подписные письма для сбора голосов об исключении из своего состава Александра Трухина и Сергея Кузьминых ", – написала она.

Напомним, в прошлом месяце депутата Сергея Кузьминых разоблачили на взятке более полумиллиона гривен. За эти деньги он должен содействовать в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Второй народный депутат подозревается в совершении аварии, которую он совершил в августе 2021 года. В аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, политик якобы был пьян, но отказался проходить тест на алклоголь. Видео аварии появилось не сразу, а впоследствии. На кадрах видно, как Трухин пытается договориться с полицейским о том, чтобы покинуть место ДТП. Он также обещает впоследствии "найтись" с правоохранителем и "отблагодарить" его. Однако в ДБР полицейские не подтвердили информацию о предложении им взятки народным депутатом Александром Трухиным после ДТП.

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