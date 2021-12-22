"Слуга народа" наращивает поддержку, а рейтинг "ОПЗЖ" упал — опрос

Всего в Раду прошли бы семь партий.

Рейтинг политических партий продолжает возглавлять "Слуга народа", поддержка которой за две недели выросла более чем на 1%.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-18 декабря.

Так, "Слугу народа" готовы поддержать 19,2% опрошенных среди голосующих и определившихся с выбором. Согласно результатам предыдущего опроса "Рейтинга" за 14-16 декабря, за пропрезидентскую политсилу готовы были проголосовать 19,1%. Две недели назад поддержка "СН" составляла 18%.

За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 14,1% респондентов (две недели назад было – 13,7%), за "Батькивщину" – 11,1% (было – 11,4%), за "Оппозиционную платформу – За жизнь — 10,5% (было — 11,4%).

Кроме того, в Раду также прошли бы: "Украинская стратегия Гройсмана" — 6,8%, "Сила и честь" — 6,5%, "Умная политика" — 6%, "Наши" — 5,7%.

Другие партии пока не проходят в Раду, поскольку не преодолели бы проходной барьер в 5%. Среди них и "Радикальная партия", поддерживаемая — 4,2%, "УДАР Виталия Кличко" — 4%, ВО "Свобода" — 3,5%, партия Шария — 2,6%, "Голос" — 2,2 %.

Рейтинг других политических сил – менее 2%.

Опрос проведен среди 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.