"Слуга народа" продолжает терять поддержку среди украинцев: обновленный рейтинг политических партий

Зато добавила в рейтинге "Батькивщина".

В рейтинге политических партий самую большую поддержку неизменно имеет пропрезидентская "Слуга народа", но по сравнению с октябрем она снизилась на 3,1%, а по сравнению с сентябрем на 8,5%.

Также читайте Кого бы украинцы избрали следующим президентом страны: новые результаты опроса

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 4-9 ноября 2021 года.

Согласно этим результатам, "Слугу народа" готовы поддержать 17,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" проголосовало бы – 14,0%, "Батькивщина" получила бы – 12,2%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,0%.

Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, партию Дмитрия Разумкова поддерживают 6,8%, партию "Сила и честь" – 5,8%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,2%, партию Мураева "Наши" – 4,9%, Радикальную партию – 4,8%, ВО "Свобода" – 3,3%, партию Шария – 3,2%, "УДАР Виталия Кличко" – 3,1%, "За будущее" – 2,1%, партию "Самопомощь" – 1,7%, партию "Голос" – 1,4%, партию "Наш край" – 1,1%.

Напомним, что согласно предварительным результатам опроса, который "Рейтинг" проводил в течение 21-23 октября 2021 года, рейтинг партий также тогда возглавляла партия " Слуга народа ", которую готовы были поддержать 20,4% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За "Европейскую солидарность" готовы были проголосовать – 15,8%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12,0%, "Батькивщину" – 10,9%.

Следует отметить, что в сентябрьском рейтинге лидером также была "Слуга народа". Однако ее поддержка была выше, чем в октябре более чем на 5% (по сравнению с ноябрем на 8,5%) и составляла 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. То есть за два месяца пропрезидентская политсила потеряла 8,5% поддержки.

Новости Украины: новым спикером им стал «слуга народа» Руслан Стефанчук

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку