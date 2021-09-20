"Слуга народа" сегодня соберется на заседание фракции: какие вопросы будут обсуждать

"Слуга народа" сегодня соберется на заседание фракции: какие вопросы будут обсуждать

Представители парламентского монобольшинства будут говорить на заседании, в частности, и о так называемом законопроекте об олигархах.

Фракция "Слуга народа" не согласна с предложенной аппаратом Верховной Рады повесткой дня на текущую пленарную неделю и предлагает согласительному совету собственную версию. Речь идет о готовом к рассмотрению "антиолигархическом пакете".

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в своем телеграмм-канале.

Она добавила, что фракция "Слуга народа" будет предлагать согласительному совету рассмотреть и утвердить процедуру постатейного рассмотрения законопроектов №5599 по олигархах и № 5600 о наполнении бюджета (Внесение изменений в Налоговый кодекс. — Ред.)

"Фракция политической партии "Слуга народа" не согласна с предложенной Аппаратом Верховной Рады повесткой дня на текущую пленарную неделю и предлагает согласительному совету собственную версию. Она включает готовый к рассмотрению антиолигархический пакет. Это законопроекты: №5599 по олигархах и № 5600 о наполнении бюджета", — сказала она.

Кроме того, Палийчук написала, что вечером 20 сентября фракция соберется на заседание, на котором планируется рассмотреть законопроекты об олигархах и о наполнении бюджета. Также в 18.00 состоится заседание политсовета партии по выдвижению кандидата в 184-м округе, главы Херсонской ОГА Сергея Козыря.

"В повестке дня заседания финальные редакции и процедура рассмотрения законопроектов 5599 и 5600, а также кадровые вопросы, в том числе, вопрос назначения нового председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности", — написала она.

Напомним, принятый ранее в Украине закон об олигархах не позволит им участие в приватизации определенных объектов и обяжет их подавать декларации в том числе и с имуществом, в оффшорных компаниях. Однако, этот закон не предусматривает конфискацию имущества и арест олигархов.

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