"Слуга народа" собирается на заседание фракции 18 октября: какие темы обсудят

Нардепы монобольшинства планируют обсудить проект госбюджета на следующий год.

"Слуга народа" в понедельник, 18 октября, собирается на заседание фракции.

Об этом рассказала пресс-секретарь "слуг" Юлии Палийчук.

Нардепы монобильшости планируют обсудить проект госбюджета на следующий год.

"18 октября, в 19:00 состоится заседание фракции" Слуга народа ". Среди вопросов повестки дня — обсуждение проекта государственного бюджета на 2022 год", — написала Палийчук.

Как сообщал УНИАН, на заседании "Слуги народа" могут обсудить инцидент с нардепом Галиной Третьяковой — по поводу ее высказываний о смерти депутата из группы "Партия "За будущее" Антона Полякова.

Напомним, что скандальная нардепка Галина Третьякова "отличилась" заявлением о смерти коллеги Антона Полякова. Как сообщил с трибуны Рады лидер партии "За будущее" Игорь Палица, она написала в партийном чате "одним врагом меньше".

За такое поведение ее могут отстранить от заседаний Верховной Рады на пять дней, а также лишить должности председателя комитета по вопросам социальной защиты и прав ветеранов.

Напомним, что нардепа Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября. Он ехал в такси, где ему стало крайне плохо.

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