"Слуга народа" собрала более 150 подписей за рассмотрение отставки председателя парламента Разумкова — СМИ

"Слуга народа" собрала более 150 подписей за рассмотрение отставки председателя парламента Разумкова — СМИ

По данным СМИ, депутаты в Трускавце собрали 160 подписей за отставку Разумкова.

Фракция "Слуга народа" собрала более 150 подписей необходимых для начала процедуры отзыва Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады.

По этом сообщают со ссылкой на собственные источники "Интерфакс-Украина", "РБК-Украина", LB.ua.

По данным изданий, сбор подписей происходил во время выездного заседания "Слуги народа" в Трускавце в субботу, 2 октября. Сейчас уже есть 160 подписей.

Нардеп фракции "Слуга народа" Алексей Устенко подтвердил журналистам эту информацию, отметив, что уже есть более 150 подписей. Также руководство "Слуги народа" считает, что у политической силы будет 240 голосов в парламенте, необходимых для отставки Разумкова.

Как сообщалось, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамия и подписные листы об отставке Разумкова — его личная инициатива.

Во время встречи фракции в Трускавце Арахамия заявил, что подписи под инициативой об отставке Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента еще не собирались.

Также спикер парламента Дмитрий Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу в понедельник, 4 октября.

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