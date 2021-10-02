"Слуга народа" собрала достаточное количество подписей для начала процесса отставки Разумкова

"Слуга народа" собрала достаточное количество подписей для начала процесса отставки Разумкова

Нардепы собрали больше 150 подписей.

Народные депутаты от "Слуги народа" собрали уже больше 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук в своем телеграмм-канале.

"По состоянию на 17:30 (2 октября) под коллективной инициативой об отзыве главы Верховной Рады Украины собрано больше 150 подписей народных депутатов Украины", — сообщила Палийчук.

Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности главы Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамия о подписных листах об отставке Разумкова — его личная инициатива.

Во время встречи фракции в Трускавце Арахамия заявил, что подписи под инициативой об отставке Дмитрия Разумкова с должности главы парламента еще не собирались.

Также спикер парламента Дмитрий Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу в понедельник, 4 октября.

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