«Слуга народа» становится частью европейского Альянса либералов и демократов – Шуляк

Президентская партия «Слуга Народа» ориентируется на либеральный порядок и крепкие демократические институты и может значительно усилить европейскую политику так же, как Украина способна усилить ЕС.

Об этом заявила председатель партии Елена Шуляк, выступая на проходящем в Дублине саммите Партии Альянс либералов и демократов, сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

«Для нас входящие в АЛДЕ партии являются образцами политических сил, преданных общим ценностям единой Европы. А в Украине сегодня ведется борьба за ценности свободы и демократии, борьба за Европу и ее будущее», – цитирует пресс-служба обращение Шуляк.

Она рассказала об истории создания политической партии «Слуга Народа», которая из нескольких десятков людей в начале своего существования превратилась в мощную политическую силу. «На сегодняшний день наша большая политическая команда насчитывает около 10 тыс. человек, работают женское и молодежное крыло партии», – рассказала глава «Слуги Народа».

По ее словам, которые приводит пресс-служба, партия смогла ввести наиболее последовательные, системные и радикальные либеральные реформы за время независимости Украины. Но реализацию большинства из них прервало полномасштабное вторжение России в Украину.

«Присоединение к «политической семье» партии «Альянс либералов и демократов за Европу» в качестве полноправного члена партии «Слуга народа» является одним из ключевых приоритетов в международной политике. В Европе много политических «семей» и партийных конгломератов европейского уровня. Но мы не сомневались в том, что самым оптимальным вариантом для нас является присоединение именно к АЛДЕ», – констатировала Шуляк.

«Мы уверены, что присоединение нашей партии к Альянсу либералов и демократов будет значимым событием как для украинской, так и для европейской политики. «Слуга народа» усилит АЛДЕ так же, как Украина усилит Евросоюз. Вместе мы можем больше. Вместе мы победим!», – подытожила Шуляк.

Альянс либералов и демократов за Европу – европейская партия, включающая либеральные и либерально-демократические партии, в основном действующие в странах ЕС. На национальном уровне партии-члены АЛДЕ принимают участие в правительствах 12 из 27 стран ЕС. Начало официального партнерства с либералами Европы поможет многочисленной партии украинского парламента заручиться поддержкой европейских коллег в условиях, когда Украина защищает себя и всю Европу от российского нашествия, резюмировали в пресс-службе «СН».