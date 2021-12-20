"Слуга народа" укрепила свою поддержку, а "Батькивщина" сдвинула "ОПЗЖ": обновленный рейтинг партий

За месяц рейтинг "СН" вырос на 1,1%.

Партия "Слуга народа" возглавляет рейтинг партий – ее готовы поддержать 19,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

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Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 14-16 декабря.

За партию "Европейская солидарность" готовы голосовать 13,5%, за "Батькивщину" – 11,2%, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 10,5%.

В парламент могут пройти также "Сила и честь", которую поддерживают 7,3%, партия Разумкова "Умная политика" – 6,2%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 6% и партия Мураева "Наши" – 5,6%.

Другие партии пока не проходят в Раду, поскольку не преодолели бы проходной барьер в 5%. Среди них и Радикальная партия – 4,2%, "УДАР Виталия Кличко" – 3,8%, партия Шария – 3,4% и ВО "Свобода" – 3%. Рейтинг других политических сил – менее 2%.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 14-16 декабря 2021

Напомним, в предыдущем рейтинге за 10-13 ноября 2021 года лидером электоральных симпатий также была "Слуга народа". За эту политическую силу готовы были отдать свои голоса 18% голосовавших и определившихся с выбором. То есть за месяц рейтинг пропрезидентской партии вырос на 1,1%. Улучшила свои позиции также на 1,1% и "Батькивщина" (в ноябре было 10,1%, а стало – 11,2%). "ЕС" и "ОПЗЖ" наоборот свой рейтинг растеряли. У "ЕС" было 13,9%, а стало 13,5, а у "ОПЗЖ" было 10,7%, а стало — 10,5%. Более того, последняя уступила третье место в рейтинге "Батькивщине".