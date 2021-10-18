"Слуга народа" выгонит из фракции нардепа Буймистер: что о ней известно

Людмила Буймистер "отметилась" в Раде тем, что не поддерживала многие принципиальные для "слуг" законопроекты.
Фракция "Слуга народа" на своем заседании приняла решение исключить нардеп Людмилу Буймистер из своего состава.
Об этом рассказала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.
"Было принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из состава фракции "Слуга народа", — отметила Палийчук, не объяснив причины такого решения.
Что могло стать причиной
Отметим, что Буймистер в Трускавце наградили "Красной кнопкой года" — за голосование "против" при принятии принципиальных для "Слуги народа" законопроектов. В частности, она не голосовала за закон об олигархах.
В сентябре глава фракции Давид Арахамия заявил, что Людмилу Буймистер нужно исключить из "Слуги народа" за ее "красную позицию".
Комментарий Буймистер
Нардеп в комментарии PavlovskyNEWS рассказала, что решение на фракции принимали без ее присутствия.
"Пока я ехала, Давид (Арахамия — Ред.) быстренько поставил на голосование этот вопрос, чтобы увидеть настроения во фракции. Я не знаю, как проходило голосование: у меня разные данные от различных коллег", — говорит Буймистер.
Депутат предположила, что теперь Арахамия будет инициировать сбор подписей за ее отставку.
"Главная претензия заключалась в том, что хожу на эфиры и объясняю людям правду о том, что происходит в стране", — считает она.
По слоовам народной избранницы, далеко не все ее коллеги поддерживают такое решение.
"Если будут придерживаться наших внутрифракционных договоренность о том, что 70% депутатов должны поддержать это решение, тогда оно может быть принято. По моей информации, сегодня только 30% из присутствующих это решение поддержали, а присутствует там далеко не вся фракция", — добавила Буймистер.
Ответ Арахамии
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге прокомментировал заявление Буймистер о том, что ее исключают за то, что она якобы "ходит на эфиры и объясняет людям правду". Арахамия считает, что такими громкими заявлениями нардеп просто пытается оправдать свое "нефракционное и непартийное поведение".
"Мы же в шутку предоставили ей награду "красная кнопка" за то, что она голосует всё вне решения фракции. К тому же у неё абсолютно оппозиционная риторика. Я не понимаю, зачем ей оставаться в "Слуге народу. К тому же она — единственный депутат, кто не голосовал за закон об олигархах. Все мы понимаем, почему", — сообщил глава фракции.
Кто такая Людмила Буймистер
Людмилу Буймистер выбрали народной депутатом от 223 округа (Шевченковский район Киева).
Родилась в 1985 году в Москве. Окончила Московский государственный институт международных отношений и Лондонскую бизнес-школу.
Как сообщает "Честно", с 2002 по 2004 год работала помощницей главного юриста в компании ЮКОС (Россия).
Была советники председателя совета директоров корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Сергея Таруты и работала в других компаниях и корпорациях, которые, по информации "Честно", принадлежат Таруте.
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