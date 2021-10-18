"Слуга народа" выгонит из фракции нардепа Буймистер: что о ней известно

"Слуга народа" выгонит из фракции нардепа Буймистер: что о ней известно

Людмила Буймистер "отметилась" в Раде тем, что не поддерживала многие принципиальные для "слуг" законопроекты.

Фракция "Слуга народа" на своем заседании приняла решение исключить нардеп Людмилу Буймистер из своего состава.

Об этом рассказала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"Было принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из состава фракции "Слуга народа", — отметила Палийчук, не объяснив причины такого решения.

Что могло стать причиной

Отметим, что Буймистер в Трускавце наградили "Красной кнопкой года" — за голосование "против" при принятии принципиальных для "Слуги народа" законопроектов. В частности, она не голосовала за закон об олигархах.

В сентябре глава фракции Давид Арахамия заявил, что Людмилу Буймистер нужно исключить из "Слуги народа" за ее "красную позицию".

Комментарий Буймистер

Нардеп в комментарии PavlovskyNEWS рассказала, что решение на фракции принимали без ее присутствия.

"Пока я ехала, Давид (Арахамия — Ред.) быстренько поставил на голосование этот вопрос, чтобы увидеть настроения во фракции. Я не знаю, как проходило голосование: у меня разные данные от различных коллег", — говорит Буймистер.

Депутат предположила, что теперь Арахамия будет инициировать сбор подписей за ее отставку.

"Главная претензия заключалась в том, что хожу на эфиры и объясняю людям правду о том, что происходит в стране", — считает она.

По слоовам народной избранницы, далеко не все ее коллеги поддерживают такое решение.

"Если будут придерживаться наших внутрифракционных договоренность о том, что 70% депутатов должны поддержать это решение, тогда оно может быть принято. По моей информации, сегодня только 30% из присутствующих это решение поддержали, а присутствует там далеко не вся фракция", — добавила Буймистер.

Ответ Арахамии

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге прокомментировал заявление Буймистер о том, что ее исключают за то, что она якобы "ходит на эфиры и объясняет людям правду". Арахамия считает, что такими громкими заявлениями нардеп просто пытается оправдать свое "нефракционное и непартийное поведение".

"Мы же в шутку предоставили ей награду "красная кнопка" за то, что она голосует всё вне решения фракции. К тому же у неё абсолютно оппозиционная риторика. Я не понимаю, зачем ей оставаться в "Слуге народу. К тому же она — единственный депутат, кто не голосовал за закон об олигархах. Все мы понимаем, почему", — сообщил глава фракции.

Кто такая Людмила Буймистер

Людмилу Буймистер выбрали народной депутатом от 223 округа (Шевченковский район Киева).

Родилась в 1985 году в Москве. Окончила Московский государственный институт международных отношений и Лондонскую бизнес-школу.

Как сообщает "Честно", с 2002 по 2004 год работала помощницей главного юриста в компании ЮКОС (Россия).

Была советники председателя совета директоров корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Сергея Таруты и работала в других компаниях и корпорациях, которые, по информации "Честно", принадлежат Таруте.

Напомним, что Владимир Зеленский созывает Верховную Раду на внеочередное заседание 21 октября: что планируют рассматривать.

Как депутат Людмила Буймистер связана с захватом бизнеса иностранца — "Секретные материалы"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку