"Слугам по заслугам": в Трускавце представителям известной политсилы раздали "Оскары" и тыквы

"Слугам по заслугам": в Трускавце представителям известной политсилы раздали "Оскары" и тыквы

В шуточных номинациях депутатов награждали тыквами.

В Трускавце состоялась церемония награждения ежегодной премии "Слугам по заслугам", то есть представителей политической партии "Слуга народа".

Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-секретарь политической силы "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Программу награждения начал председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, — причем, игрой на барабанах.

Программа награждения предусматривала отличия в 16 номинациях.

Награды в рамках премии «Слугам по заслугам» были распределены следующим образом:

"Ответственность года" — Игорь Копытин, который не пропустил ни одного заседания парламента.

"Шаолинь года" — Николай Сольский, как депутат, который провел за трибуной парламента больше времени.

"Настойчивость года" — Галина Третьякова, которая несмотря на хейт, не сходила со своих позиций.

"Евроинтегратор года" — Мария Мезенцева.

«Децентрализатор года" — Виталий Безгин.

"Красная кнопка года" — Людмила Буймистер по нажатию красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты.

"Отец года" — Павел Сушко, как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями.

"Инвест-няня года" — председатель ВСК по защите инвесторов Галина Янченко.

В номинации "Пчелы против меда" победила Анастасия Радина по самым «болезненные» для депутатов законы.

В номинации "Количество и качество" — Даниил Гетманцев, как председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ.

В шуточных номинациях депутатов награждали тыквами.

В номинации "Чем бы депутат ни тешился" лучшим назвали нашего чемпиона Жана Беленюк за сон во время заседания парламента "в рамках подготовки к победе на Олимпийских играх".

Михаил Радуцкий признан победителем в номинации "Немножко по-мобильному" за всем известно переписку в мессенджере.

В номинации "ЦВЛ" (цитаты великих людей) лучшими назвали Давида Арахамиа и Александра Корниенко за известный разговор с включенными микрофонами.

Номинацию "18" присудили Галине Третьяковой за переписку о матрас.

Номинацию "Что это было" отдали Роксолане Пидласого за законопроект о полупроводники.

Победу в финальной номинации "Турбо жим-жим" одержал Николай Тищенко.

Организаторы действа отметили, что награды следует воспринимать с юмором.

Закрывал "Большую фракцию" сет от DJ David Braun, то есть Арахамии Давида — это его псевдоним.

Как сообщалось, в курортном Трускавце на Прикарпатье собираются члены монокоалиции - нардепы из фракции "Слуга народа". В Трускавце программа в "Слуг народа" очень широкая, жить они в трех разных отелях.

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