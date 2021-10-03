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"Слугам по заслугам": в Трускавце представителям известной политсилы раздали "Оскары" и тыквы

"Слугам по заслугам": в Трускавце представителям известной политсилы раздали "Оскары" и тыквы

Фото Дмитрия Фурдака/ТСН

В шуточных номинациях депутатов награждали тыквами.

В Трускавце состоялась церемония награждения ежегодной премии "Слугам по заслугам", то есть представителей политической партии "Слуга народа".

Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-секретарь политической силы "Слуга народа" Юлия Палийчук.

Программу награждения начал председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, — причем, игрой на барабанах.

Программа награждения предусматривала отличия в 16 номинациях.

Награды в рамках премии «Слугам по заслугам» были распределены следующим образом:

  • "Ответственность года" — Игорь Копытин, который не пропустил ни одного заседания парламента.
  • "Шаолинь года" — Николай Сольский, как депутат, который провел за трибуной парламента больше времени.
  • "Настойчивость года" — Галина Третьякова, которая несмотря на хейт, не сходила со своих позиций.
  • "Евроинтегратор года" — Мария Мезенцева.
  • «Децентрализатор года" — Виталий Безгин.
  • "Красная кнопка года" — Людмила Буймистер по нажатию красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты.
  • "Отец года" — Павел Сушко, как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями.
  • "Инвест-няня года" — председатель ВСК по защите инвесторов Галина Янченко.
  • В номинации "Пчелы против меда" победила Анастасия Радина по самым «болезненные» для депутатов законы.
  • В номинации "Количество и качество" — Даниил Гетманцев, как председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ.

В шуточных номинациях депутатов награждали тыквами.

  • В номинации "Чем бы депутат ни тешился" лучшим назвали нашего чемпиона Жана Беленюк за сон во время заседания парламента "в рамках подготовки к победе на Олимпийских играх".
  • Михаил Радуцкий признан победителем в номинации "Немножко по-мобильному" за всем известно переписку в мессенджере.
  • В номинации "ЦВЛ" (цитаты великих людей) лучшими назвали Давида Арахамиа и Александра Корниенко за известный разговор с включенными микрофонами.
  • Номинацию "18" присудили Галине Третьяковой за переписку о матрас.
  • Номинацию "Что это было" отдали Роксолане Пидласого за законопроект о полупроводники.
  • Победу в финальной номинации "Турбо жим-жим" одержал Николай Тищенко.

Организаторы действа отметили, что награды следует воспринимать с юмором.

Закрывал "Большую фракцию" сет от DJ David Braun, то есть Арахамии Давида — это его псевдоним.

Как сообщалось, в курортном Трускавце на Прикарпатье собираются члены монокоалиции - нардепы из фракции "Слуга народа". В Трускавце программа в "Слуг народа" очень широкая, жить они в трех разных отелях.

К западу 2 октября приехал президент Владимир Зеленский. Премьер Денис Шмыгаль представил депутатам от  "Слуги народа" обновленную программу деятельности Кабмина.

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