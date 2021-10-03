"Слугам по заслугам": в Трускавце представителям известной политсилы раздали "Оскары" и тыквы

В шуточных номинациях депутатов награждали тыквами.
В Трускавце состоялась церемония награждения ежегодной премии "Слугам по заслугам", то есть представителей политической партии "Слуга народа".
Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-секретарь политической силы "Слуга народа" Юлия Палийчук.
Программу награждения начал председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия, — причем, игрой на барабанах.
Программа награждения предусматривала отличия в 16 номинациях.
Награды в рамках премии «Слугам по заслугам» были распределены следующим образом:
- "Ответственность года" — Игорь Копытин, который не пропустил ни одного заседания парламента.
- "Шаолинь года" — Николай Сольский, как депутат, который провел за трибуной парламента больше времени.
- "Настойчивость года" — Галина Третьякова, которая несмотря на хейт, не сходила со своих позиций.
- "Евроинтегратор года" — Мария Мезенцева.
- «Децентрализатор года" — Виталий Безгин.
- "Красная кнопка года" — Людмила Буймистер по нажатию красной кнопки при голосовании за принципиальные для партии законопроекты.
- "Отец года" — Павел Сушко, как депутат, который заботится о детях с особыми потребностями.
- "Инвест-няня года" — председатель ВСК по защите инвесторов Галина Янченко.
- В номинации "Пчелы против меда" победила Анастасия Радина по самым «болезненные» для депутатов законы.
- В номинации "Количество и качество" — Даниил Гетманцев, как председатель комитета, который провел наибольшее количество реформ.
В шуточных номинациях депутатов награждали тыквами.
- В номинации "Чем бы депутат ни тешился" лучшим назвали нашего чемпиона Жана Беленюк за сон во время заседания парламента "в рамках подготовки к победе на Олимпийских играх".
- Михаил Радуцкий признан победителем в номинации "Немножко по-мобильному" за всем известно переписку в мессенджере.
- В номинации "ЦВЛ" (цитаты великих людей) лучшими назвали Давида Арахамиа и Александра Корниенко за известный разговор с включенными микрофонами.
- Номинацию "18" присудили Галине Третьяковой за переписку о матрас.
- Номинацию "Что это было" отдали Роксолане Пидласого за законопроект о полупроводники.
- Победу в финальной номинации "Турбо жим-жим" одержал Николай Тищенко.
Организаторы действа отметили, что награды следует воспринимать с юмором.
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