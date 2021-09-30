"Слуги народа" отправились в Трускавец: из-за них пассажиров пересадили в другой вагон

"Слуги народа" отправились в Трускавец: из-за них пассажиров пересадили в другой вагон

Один из "слуг" пошутил, осматривая вагон: "Ты же представляешь! Сколько они его мыли перед нами?"

Народные депутаты от "Слуги народа" организовано отправились с железнодорожного вокзала Киева в Трускавец, где у них снова запланирована встреча.

Об этом информирует LB.ua.

На вокзале столицы заметили нардепов Алексея Жмеренецького, Елизавету Богуцкую, скандального Евгения Брагаря и других.

Елизавета Богуцкая и Евгений Брагарь рассказали журналистам, что скорее всего подпишут письмо об отставке спикера ВР Дмитрия Разумкова.

В то же время вояж "слуг народа" уже успел вызвать небольшой скандал. Из-за поездки нардепов "Укрзализныця" была вынуждена пересаживать других пассажиров. Об этом сообщила журналистка Анна Стешенко.

"Трускавец-2. На старте уже весело. Мы заранее купили билеты на поезд "Киев-Трускавец". ...Попали в вагон со "слугами народа". Заняли места. Приходят два нардепа (фамилий называть не буду). И как оказалось, у двух депутатов куплены билеты на наши места. Дальше — больше. Прибегает начальник поезда и дрожащими руками показывает телеграмму (вот она! Диджитализация!). В ней — "О пересадке пассажиров в связи с ОГП". В итоге нас переселили в соседний вагон с "простыми смертными", — сообщила Стешенко.

По ее словам, один из "слуг" пошутил, осматривая вагон: "Ты же представляешь! Сколько они его мыли перед нами?"

Ранее "Слуге народа" прокомментировали информацию, распространенную СМИ, о повторном обучении депутатов фракции в Трускавце. Отмечалось, что это будет не партийный съезд или учеба, а рабочее совещание.

Напомним, в июле 2019 года новоизбранные нардепы от "Слуги народа" провели недельный курс обучения в Трускавце, которое обошлось в более 10 млн грн. Для проживания нардепы выбрали самые дорогие отели "Риксос" и "Женева".

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку