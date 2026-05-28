Слухи о «выезде» посольства США из Киева: американцы сделали заявление

Флаг США. / © Getty Images

Посольство Соединенных Штатов Америки продолжает оставаться в Киеве. Информация о выезде не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном дипучреждением на странице в Сети Х.

Дипломаты подчеркнули, что состояние безопасности посольства регулярно пересматривается. В то же время дипломаты призвали американцев не путешествовать в Украину «по какой-либо причине из-за вооруженного конфликта».

«Посольство США открыто. Никаких перемен в нашей деятельности нет. Все остальные сообщения ложны. У Государственного департамента нет более приоритета, чем безопасность американцев, и регулярно пересматривает состояние безопасности посольства в Киеве», — отметили в посольстве.

Выезд дипломатов США из Киева — что известно

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас сделала заявление о выезде посольства США из Киева после угроз РФ атаковали столицу. По ее словам, «из Украины поступила информация, что все посольства, за исключением одного, остались на месте». Речь идет об американских дипломатах.

МИД Украины назвал ситуацию неправдивой. В то же время в Офисе президента ситуацию назвали «странной». Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин выразил мнение, что, вероятно, речь шла об обстоятельствах перед ударом в ночь на воскресенье, 24 мая.

Дата публикации 08:51, 27.05.26

