Слухи об отставке главы НБУ разгоняют те, кто хочет ухудшить отношения Украины с международными партнерами – эксперт

Слухи об отставке главы НБУ разгоняют те, кто хочет ухудшить отношения Украины с международными партнерами – эксперт

Серия публикаций в СМИ о том, что глава Нацбанка Кирилл Шевченко будет отправлен в отставку, распространяют силы, заинтересованные в ухудшении отношений Украины с МВФ и другими международными партнерами.

Об этом заявил глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Достаточно проанализировать работу Шевченко на посту, чтобы понять, что причин для его увольнения просто нет. Понятно, что в Офисе Президента просчитывают все варианты и возможности, но Шевченко доказал свою профпригодность, руководя НБУ в сложный период коронакризиса", - заявил Быков.

По словам политолога, Нацбанку удалось сохранить макрофинансовую стабильность и удержать гривну на уровне 27 за доллар в сложный коронавирусный год, не отказываясь при этом от политики плавающего курса.

Также при Шевченко набрала ход очистка рынка от неблагонадежных игроков. Нацбанк занялся небанковскими финансовыми учреждениями, которых насчитывается почти 2 000 – намного больше, чем 180 банков, с которыми пришлось иметь дело бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой.

В актив Шевченко эксперт также относит внедрение Нацбанком цифровых банковских услуг и развитие инфраструктуры для популяризации безналичных платежей.

"При этом один из главных упреков к Шевченко – мол, Украина так и не получила транш МВФ – попросту не имеет смысла. Фонд заключает соглашение не с Шевченко, а с Украиной. Неудивительно, что слухи об отставке разгоняют политические силы, которые получат выгоду от ухудшения отношений Украины с международными партнерами", - отмечает Быков.

Политолог уточнил, что в недавней публикации Financial Times прямо сказано, что увольнение Шевченко негативно отразится на связях с МВФ.

"Не говоря уже о том, что уход руководителя Нацбанка спустя всего год работы ставит под угрозу стабильность финансовой системы", - добавил он.

Ранее СМИ писали о планах Нацбанка снизить долю государства в банковской системе до 25% к 2025 году.

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