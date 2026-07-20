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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Слухи об отставке Сырского: у Зеленского сказали, когда ждать кадровых изменений

В Офисе президента прокомментировали слухи о возможных кадровых изменениях в военном руководстве.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин призвал не ожидать срочных кадровых решений и назначений в ВСУ уже сегодня. Это заявление прозвучало на фоне активного обсуждения в СМИ возможной замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом Литвин сказал журналистам.

Советник президента заявил, что не следует ожидать кадровых назначений уже сегодня. Литвин также призвал с осторожностью относиться к информации, распространяемой анонимными телеграм-каналами.

Заметим, в СМИ активно обсуждают возможные изменения в военном руководстве Украины. В частности, речь идет о возможной замене Сырского и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 20 июля проводит ряд встреч с военнослужащими разного уровня. В частности, он уже поговорил с:

  • заместителем начальника Генштаба Михаилом Драпатым,

  • руководителем Объединенных Сил ВСУ Владимиром Горбатюком,

  • командиром 3-го армейского корпуса Андреем Белецким,

  • командиром корпуса «Хартия» Игорем Оболенским.

Напомним, ранее 20 июля Генштаб опроверг слухи в СМИ и соцсетях о вероятной отставке Сырского. В заявлении ведомства отмечается, что он и Гнатов продолжают выполнять свои обязанности, а увольнение с этих должностей происходит исключительно на основании Указа президента Украины. Ранее информация об отставке действующего главкома распространялась в анонимных каналах без официальных источников.

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Дата публикации
Количество просмотров
591
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