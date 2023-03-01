Служебный запрет TikTok: Китай обвинил США в злоупотреблении государственной властью

В Китае отреагировали на запрет использования соцсети TikTok для государственных служащих США. В дипломатическом ведомстве КНР обвинили американцев в злоупотреблении государственной властью "для подавления иностранных компаний".

Об этом информирует BBC со ссылкой на брифинг пресс-секретаря китайского МИД Мао Нин.

Она заявила, что Китай не считает правильными подобные действия Соединенных Штатов и добавила, что государство решительно выступает против такого решения.

"Правительство США должно уважать принципы рыночной экономики и честной конкуренции, прекратить подавление компаний и обеспечить открытую, справедливую и недискриминационную среду для иностранных компаний в США", — подчеркнула она.

В последние недели Запад усомнился в безопасности приложения TikTok, популярного среди молодежи, принадлежащего китайской фирме ByteDance. Как известно, в понедельник, 27 февраля, Белый дом объявил, что у госслужащих есть 30 дней на удаление этого мобильного приложения с гаджетов.

Напомним, в Канаде государственным служащим тоже запретили пользоваться соцсетью TikTok на рабочих гаджетах. Правительство страны считает, что оно угрожает конфиденциальности и безопасности.

Также мы сообщали, что удалить китайское приложение призывают и в Министерстве обороны Литвы. Там подчеркнули, что доступ к данным пользователей может получить "не только разработчик программы".

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