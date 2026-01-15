Служит ли Ермак в армии: в Минобороны откровенно ответили

Андрей Ермак / © Getty Images

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не обращался ни в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для прохождения военной службы.

Об этом говорится в ответе Минобороны Украины на запрос нардепа Ярослава Железняка.

«Информируем, что… гражданин Украины Ермак Андрей Борисович в любой территориальный центр комплектования и социальной поддержки по желанию проходить военную службу во время мобилизации, на особый период или по контракту не обращался», — говорится в документе.

Нардеп подчеркнул, что поскольку Ермак больше не занимает должность в ОП, он потерял право на бронирование от мобилизации и, как гражданин призывного возраста, должен выполнять военную обязанность на общих основаниях.

Напомним, 28 ноября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель ОПУ Андрей Ермак подал в отставку. Вскоре на сайте президента появился соответствующий указ. Это произошло на фоне обысков НАБУ в квартире Ермака в рамках операции «Мидас» — расследования по хищениям в «Энергоатоме».

После своей отставки Андрей Ермак в комментарии изданию New York Post заявил, что планирует присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.