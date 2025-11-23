Слышит ли Трамп Украину: Зеленский о Женеве и сигналах от США

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Женеве команда Трампа «слышит» украинскую позицию.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 23 ноября.

Президент отчитался, что украинская делегация в Женеве уже провела ряд встреч: с американской стороной, а также с европейскими партнерами.

«Сейчас был доклад делегации по итогам разговоров, и это были основательные разговоры, многое меняется: очень внимательно мы работаем над шагами, необходимыми для окончания войны. Сегодня еще продолжатся переговоры в Швейцарии, фактически до ночи команды будут работать и будут еще доклады от них. Важно, что разговор с американскими представителями есть и есть сигналы, что команда Президента Трампа слышит нас», — заверил он.

Зеленский считает, что сейчас как никогда важно единство украинцев в защите своих национальных интересов.

«Есть директивы для украинской делегации, есть украинское направление, по которому делегация идет, и очень хотелось бы, чтобы противоположные сигналы, чтобы не украинские сигналы из Украины не поступали», — сказал он.

Зеленский возмутился, что сейчас «российская позиция стала заходить в том числе из-за некоторых субъектов из Украины».

«Рассчитываю, что меня услышат сейчас те, кого это касается: с украинским паспортом нужно чувствовать ответственность за Украину. И действительно ощутимо, что от миллионов украинцев — четкая поддержка государственной позиции, четкая поддержка нашей независимости, украинского суверенитета. Люди должны выигрывать от всех политических решений, и поэтому очень детально, очень серьезно, внимательно работаем над каждым шагом, над всеми документами и со всеми партнерами», — подытожил он.

Напомним, что в Женеве завершились переговоры между США и Украиной.

Ранее Reuters сообщили, что Зеленский и Трамп окончательно согласуют мирный план во время личной встречи в Вашингтоне.