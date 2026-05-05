Смех в Белом доме: как оговорка Трампа о "8–9 годах" у власти заставила гостей хохотать

Во время мероприятия в Белом доме президент США Дональд Трамп сгорел о своих налоговых вычетах и будущем после завершения политической карьеры. Его слова вызвали смех среди присутствующих гостей.

Об этом пишет Fox News.

Очевидно, Трамп искренне надеется оставаться в должности еще почти 10 лет.

Американский лидер заявил, что планирует использовать свои налоговые вычеты после того, как покинет пост — ориентировочно через «8 или 9 лет». Это вызвало реакцию зала и смех участников событий.

«Когда я уйду с должности, примерно через 8-9 лет, я планирую использовать собственные налоговые вычеты», — заявил Трамп.

