Смех в Белом доме: как оговорка Трампа о "8–9 годах" у власти заставила гостей хохотать

Гости Белого дома рассмеялись после шутки Трампа о президентстве еще 8-9 лет.

Трамп / © Associated Press

Во время мероприятия в Белом доме президент США Дональд Трамп сгорел о своих налоговых вычетах и будущем после завершения политической карьеры. Его слова вызвали смех среди присутствующих гостей.

Об этом пишет Fox News.

Очевидно, Трамп искренне надеется оставаться в должности еще почти 10 лет.

Американский лидер заявил, что планирует использовать свои налоговые вычеты после того, как покинет пост — ориентировочно через «8 или 9 лет». Это вызвало реакцию зала и смех участников событий.

«Когда я уйду с должности, примерно через 8-9 лет, я планирую использовать собственные налоговые вычеты», — заявил Трамп.

Трампа «сносят» в США — последние новости

В политических кругах США уже обсуждают потенциальных преемников президента Дональда Трампа , несмотря на то, что его администрация продолжается. Среди возможных кандидатов называют ряд влиятельных республиканцев, способных претендовать на роль нового лидера Белого дома. В частности, речь идет о госсеретере США Марко Рубио. Эксперты отмечают, что внутри партии ужесточается конкуренция за будущее президентство.

Республиканцы подвергли критике решение Дональда Трампа о выводе американских войск из Германии, заявив, что это может ослабить безопасность США и НАТО. Часть конгрессменов считает, что такой шаг может послать «неправильный сигнал» России и лично Владимиру Путину. В партии отмечают, что стратегические изменения в военном присутствии США в Европе не должны приниматься без согласования с союзниками.

