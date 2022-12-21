Смелая поездка: The New York Times отметила строгую секретность возможного визита Зеленского в США

Планируется, что президент Украины Владимир Зеленский совершит поездку в Вашингтон, чтобы встретиться с американским коллегой Джо Байденом и выступить перед Конгрессом в среду, 21 декабря 2022 года.

Об этом пишет The New York Times.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский совершит смелую поездку, по словам четырех человек, знакомых с планированием визита.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности из-за опасений безопасности Зеленского, предупредили, что планы не окончательны и могут измениться. Риски, связанные с таким визитом – украинский лидер во время военного времени покинул свою страну впервые после полномасштабного вторжения России в Украину – высоки, и любая такая попытка будет строго секретной.

Планируется, что Зеленский присоединится к Байдену в Белом доме для объявления обещания американской администрации о новом раунде военной помощи — перед тем, как отправиться на Капитолийский холм для выступления. Об этом СМИ рассказали два человека, знакомых с планированием.

В то же время представители Белого дома отказались во вторник вечером подтвердить встречу двух президентов.

Также были предположения, что готовится необычная сессия Конгресса. Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси направила всем законодателям письмо с просьбой лично посетить сессию, есть возможность голосовать дистанционно.

А накануне во время неожиданного визита в пострадавший город Бахмут украинские солдаты подарили Зеленскому флаг, который попросили передать его в Конгресс. Он пообещал передать его президенту Байдену. Хотя в Офисе президента не было официальных комментариев по поводу какой-либо предстоящей поездки, этот момент был зафиксирован на камеру. Однако тогда было непонятно, что Зеленский действительно готовится неизбежно покинуть страну впервые с начала войны.

Возможен визит Зеленского в США

CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, заверилось, что Зеленский уже отправился в США, в частности в Вашингтон. Вероятный визит в Белый дом будет проходить в жестком режиме из-за проблем безопасности.

Добавим, что ранее источники американских СМИ рассказали нюансы возможного визита Зеленского в США. Отмечается деликатный характер поездки.

А в соцсетях пользователи даже нашли информацию о самолете, якобы на котором украинский президент прямую в Вашингтон. Сообщается, что он мог улететь с военной базы в Германии.

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