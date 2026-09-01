Смена власти не помогла: правительство Мадяра снова заблокировало следующий шаг Украины к ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр / © Associated Press

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Во вторник, 1 сентября, во время заседания рабочей группы Совета ЕС по расширению Венгрия не позволила Украине продвинуться вперед до открытия переговорных кластеров 2 и 3.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.

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Разделение дорог Украины и Молдовы

По информации источников, ситуация с блокировкой осталась без изменений еще с лета. Как и в период летних отпусков в июле, Будапешт выразил согласие утвердить результаты скрининга кластера 3 исключительно для Молдовы.

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Такой сценарий фактически разделяет Украину и Молдову на пути к Европейскому Союзу. Этот вариант категорически не поддерживает большинство государств-членов во главе с председательствующей в ЕС Ирландией. Из-за отсутствия консенсуса Украина и Молдова исчезли с повестки дня следующего заседания группы, ее должно состояться в среду, 2 сентября.

Позиция новой власти Венгрии

Несмотря на недавнюю смену власти и выполнение Киевом всех формальных процедур Венгрия системно откладывает открытие еще двух переговорных кластеров . Эти направления критически важны, поскольку касаются:

интеграции в единый рынок ЕС;

экономической и социальной политике.

Для продвижения по каждому из этих пунктов требуется единодушная поддержка всех 27 государств-членов. Европейские дипломаты предупреждают, что для преодоления возражений Будапешта может потребоваться прямой политический диалог на самом высоком уровне. В то же время представитель венгерского правительства подчеркнул, что Киев не должен получать более благоприятные условия, чем государства Западных Балкан, которые годами вынуждены выполнять строгие требования.

Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадяр добился исключения из совместной декларации саммита ЕС пункта об ускоренном вступлении Украины. По его словам, он инициировал это решение лично в последний момент, поскольку выступает за процесс присоединения "исключительно на основе заслуг и результатов".

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Будапешт открыто высказал оговорку об открытии следующих разделов переговоров сразу после успешного согласования первого фундаментального кластера. В ходе личного разговора в Брюсселе президент Владимир Зеленский выразил венгерскому премьеру надежду на скорую поддержку, однако текущие действия Венгрии свидетельствуют о сохранении жесткой блокировочной позиции.

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