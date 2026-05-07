- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 527
- Время на прочтение
- 2 мин
Смена власти в Венгрии: что стоит за заявлениями Мадяра о Закарпатье
Венгрия готовит смену власти. Эксперт оценил, исчезнет ли напряжение вокруг Закарпатья.
Уже 9 мая лидер оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр станет новым премьер-министром Венгрии. По всей вероятности, он, как и предшественник Виктор Орбан, поднимет вопрос о правах венгерского меньшинства в Закарпатье. Впрочем, будет идти на диалог, а не конфронтацию.
Такое мнение высказал исполнительный директор словацкой организации Memo 9 Расто Кужель в комментарии РБК.Украине.
По его словам, Мадяр дал сигнал как венгерскому меньшинству в Закарпатской области, так и Киеву о том, что Будапешт будет продолжать защищать права меньшинств. Впрочем, это будет происходить не путем постоянной конфронтации — как это было при предыдущей власти в Венгрии.
«Заявления по отношению к венграм в Украине — также способ успокоить консервативных избирателей внутри страны и показать, что смена власти не означает отказ от защиты венгерских национальных интересов», — добавил Расто Кужель.
Требования Мадяра к венграм в Закарпатье
Источники Bloomberg сообщают, что Мадяр, как и Орбан, имеет ультиматумы в отношении Украины. В частности, он хочет видеть больше прав для венгерских меньшинств, прежде чем одобрить официальные переговоры Киева о вступлении в ЕС.
Отметим, что речь идет о перечне из 11 пунктов, представленном Киеву в 2024-м, где особое внимание уделялось правам венгерской общины и возможности обучения венгерскому языку.
Отметим, что мэр Берегового Золтан Бабьяк провел встречу с Мадяром, во время которой политики говорили о правах венгров в Украине. Он заявил, что «ни о каких-либо притеснениях прав национального сообщества речь не идет», ведь эти вопросы урегулированы государством. Более того, президент Владимир Зеленский лично занимается этим.