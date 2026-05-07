Смена власти в Венгрии: что стоит за заявлениями Мадяра о Закарпатье

Петер Мадяр. / © Associated Press

Уже 9 мая лидер оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр станет новым премьер-министром Венгрии. По всей вероятности, он, как и предшественник Виктор Орбан, поднимет вопрос о правах венгерского меньшинства в Закарпатье. Впрочем, будет идти на диалог, а не конфронтацию.

Такое мнение высказал исполнительный директор словацкой организации Memo 9 Расто Кужель в комментарии РБК.Украине.

По его словам, Мадяр дал сигнал как венгерскому меньшинству в Закарпатской области, так и Киеву о том, что Будапешт будет продолжать защищать права меньшинств. Впрочем, это будет происходить не путем постоянной конфронтации — как это было при предыдущей власти в Венгрии.

«Заявления по отношению к венграм в Украине — также способ успокоить консервативных избирателей внутри страны и показать, что смена власти не означает отказ от защиты венгерских национальных интересов», — добавил Расто Кужель.

Требования Мадяра к венграм в Закарпатье

Источники Bloomberg сообщают, что Мадяр, как и Орбан, имеет ультиматумы в отношении Украины. В частности, он хочет видеть больше прав для венгерских меньшинств, прежде чем одобрить официальные переговоры Киева о вступлении в ЕС.

Отметим, что речь идет о перечне из 11 пунктов, представленном Киеву в 2024-м, где особое внимание уделялось правам венгерской общины и возможности обучения венгерскому языку.

Отметим, что мэр Берегового Золтан Бабьяк провел встречу с Мадяром, во время которой политики говорили о правах венгров в Украине. Он заявил, что «ни о каких-либо притеснениях прав национального сообщества речь не идет», ведь эти вопросы урегулированы государством. Более того, президент Владимир Зеленский лично занимается этим.

