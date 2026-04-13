Смена власти в Венгрии: в МИД Украины сделали срочное заявление

Андрей Сибига / © МИД Украины

После победы Петера Мадьяра на выборах в Венгрии, наша страна готова немедленно возобновить контакты.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает корреспондент ТСН Елена Чернякова.

«Мы хотим и уже передали соответствующие сигналы через контакты на уровне президента Украины и господина Мадьяра. И мы, повторяю, готовы к этому диалогу немедленно, без промедления, выстраивать правильные добрососедские отношения. Такой телефонный звонок может состояться уже сегодня. Мы ожидаем этого контакта и, конечно, сказали в нем», — сказал он.

По его словам, есть широкий спектр вопросов: от приграничной инфраструктуры и взаимодействия на европейском направлении до продвижения членства Украины в Европейском Союзе.

«Если говорить глобально, это снятие блокирования Венгрией нашего пути к членству в Европейском Союзе. Это и 20-й пакет санкций, и 90 миллиардов кредитов, и формальное открытие переговорных кластеров. У нас очень широкая повестка дня. И еще раз подтверждаю: Украина готова внедрять — и это также наш интерес — самые высокие стандарты и Совета Европы, и Европейского Союза в отношении национальных меньшинств. Этот сигнал мы передали венгерской стороне и остаемся открытыми к диалогу. Так же и наши граждане», — добавил министр.

Что касается газопровода «Дружба», то, по данным Сибиги, президент Украины четко обозначил временные рамки, исходя из технических параметров возможного не только восстановления, но и обеспечения защиты этой инфраструктуры от потенциальных атак со стороны России. Эта инфраструктура потерпела удары и была атакована именно российской стороной.

Выборы в Венгрии — последние новости

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. По результатам подсчета 98,32% голосов на выборах в Венгрии лидирует «Тиса». Партия Петера Мадьяра должна получить 138 мест в парламенте, «Фидес» должна получить 55 мест, «Наша родина» — 6.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что признает поражение своей партии и поздравил своего соперника Петера Мадьяра с победой.

Лидер партии «Тис» объявил о развороте внешней политики Венгрии. Основным приоритетом Мадьяра и его политсилы станет возобновление доверия внутри ключевых международных блоков. Он планирует отойти от политики «балансировки», которую годами проводил Виктор Орбан.

На фоне выборов Украина упразднила рекомендации гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.