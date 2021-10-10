Смерть Антона Полякова: в МВД подтвердили, что в крови нардепа обнаружили метадон

Смерть Антона Полякова: в МВД подтвердили, что в крови нардепа обнаружили метадон

Однако неизвестно, когда это вещество попало в организм Полякова и могло ли повлиять на смерть депутата.

В организме умершего 8 октября нардепа Антона Полякова обнаружили остатки наркотического препарата метадон.

Об этом рассказал представитель МВД Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24".

"Расследование продолжается, подозрения еще никому не предъявлены. Из новых данных единственное, что можно сказать, — что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон", — сказал Шевченко.

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Однако неизвестно, когда это вещество попало в организм Полякова и могло ли непосредственно повлиять на смерть депутата. По словам спикера, это все будет устанавливаться после "глубоких исследований".

Шевченко напомнил, что рассматривается две версии трагического инцидента: "Либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам принял препарат, возможно ставший причиной смерти, либо его отравили. Другого не может быть".

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко сообщила, что в крови умершего нардепа Полякова обнаружили метадон.

В свою очередь народный депутат Тарас Батенко попросил правоохранителей отреагировать на манипуляции вокруг смерти Антона Полякова. Он призвал допросить парламентариев, "позволяющих себе громкие, компрометирующие заявления в СМИ, ссылаясь на анонимные источники информации в правоохранительных органах".

Напомним, что нардепа Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября. Он ехал в такси, где ему стало крайне плохо.

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