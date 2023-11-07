"Смерть" и двойники Путина: политтехнолог объяснил, почему Кремль комментирует эти темы

Тот факт, что спикер президента России Дмитрий Песков вынужден комментировать информацию о якобы "смерти" диктатора Владимира Путина и о его двойниках, свидетельствует о том, что российский народ имеет серьезный запрос на эту тему.

Об этом российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал в эфире "24 канала".

По словам Галлямова, россиянам хочется, чтобы все снова стало нормально. Они хотят вернуться в то состояние, которое было до 24 февраля 2022 года. А версия, что Путина больше нет, дает людям надежды.

"Версия, что Путин умер, дает людям надежду. И они за нее ухватились, потому что других надежд они не видят. Они не верят в то, что они могут свалить Путина в результате голосования. Они знают, что их голоса не имеют значения, что какой нужно результат – Путин сам себе нарисует. Они не верят в возможность организовать протесты и свергнуть власть", – рассказал политтехнолог.

Он добавил, что с одной стороны, россияне хотят, чтобы Путин "дематериализовался", исчез, а с другой – сделать это, не напрягаясь, не рискуя.

"В этом смысле версия о "смерти" – идеальная. То есть вот он сам взял и умер. И нет революции не надо… Сразу появляется надежда, что после Путина, возможно, станет лучше, что, возможно, кто-то другой, лучше придет. Поэтому люди ухватились за это — как вера в новогоднее чудо. А журналисты видят спрос, количество запросов в Интернете и задают эти вопросы Пескову, а Песков вынужден на них отвечать", — объяснил Галлямов.

Напомним, 4 ноября Песков опроверг наличие у Путина двойников, а перед этим вынужден был опровергать слухи о смерти президента РФ.

В ГУР Минобороны Украины объяснили, что такие слухи и принуждение Пескова реагировать на них – инструмент влияния на самого Путина.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: После "смерти" Путина — в Кремле перемены! | Аббас Галлямов

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