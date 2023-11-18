Смерть Монастырского: Зеленский показал необычный подарок от министра – фото

Министр внутренних дел Денис Монастырский, погибший в январе 2023 года в авиакатастрофе в Броварах, после полномасштабного вторжения России в Украину подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому интересный подарок – копию меча гетьмана Петра Сагайдачного.

Об этом президент рассказал в документальном фильме "Дневник Монастырского".

"Есть один подарок, который он мне подарил во время войны. Это копия меча гетьмана Сагайдачного. Там написано, что во время русско-украинской войны – это был от него подарок, такие у нас делают на Западной Украине, мне кажется где-то, а он специально мне заказал его", – рассказал глава государства.

Подарок Дениса Монастырского президенту Владимиру Зеленскому/ Фото: скриншот

Подарок Дениса Монастырского президенту Владимиру Зеленскому/ Фото: скриншот

По словам Зеленского, Монастырский считал, что "такой должен быть меч у президента страны, борющейся против российской агрессии, против оккупантов".

"Я ему сказал: "Ты знаешь, мне кажется, может, у нас будет время, когда мы получим в государство не только копию, копия останется мне, а может, будет оригинал. Он сказал: "Обязательно. Когда мы победим "русских" – обязательно все нам будут привозить подлинники", — добавил Зеленский.

Напомним, 18 января 2023 года в Броварах под Киевом разбился вертолет, на борту которого были Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. В общей сложности жертвами катастрофы стали 14 человек.

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