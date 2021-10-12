Смерть Полякова: мать нардепа записала эмоциональное обращение на могиле сына

Женщина поблагодарила всех украинцев, кто в трудную минуту поддержал их семью.

Мать нардепа Антона Полякова, которого нашли мертвым 8 октября в Киеве, записала эмоциональное видеообращение у могилы сына, в котором поблагодарила украинцев за поддержку.

Видео опубликовали на официальный странице нардепа в Facebook.

"Вчера мы похоронили нашего любимого сыночка Антона. Хочу сказать большое спасибо всем добрым людям за искреннее сочувствие нашему горю", — отметила

"Семья народного депутата Украины Антона Полякова благодарит всех, кто поддержал их в сложной ситуации. Вечная и светлая память Антону Полякову", — говорится в заметке под видео.

Напомним, что на похоронах Полякова произошел конфликт между его вдовой и депутатом Скороход, которая якобы беременна от нардепа. Букет Скороход из гроба забрала мама Полякова.

Напомним, что нардепа Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября. Он ехал в такси, где ему стало крайне плохо.

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