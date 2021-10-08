Смерть Полякова: в Раде минутой молчания почтили память нардепа

Полиция нашла мертвым народного депутата Антона Полякова ночью 8 октября.

В Верховной Раде перед началом заседания в пятницу почтили минутой молчания память народного депутата Антона Полякова, которого нашли мертвым ночью 8 октября. Он ехал в такси, где ему стало крайне плохо.

"Сегодня ночью ушел из жизни наш коллега, народный депутат Украины девятого созыва Антон Эдуардович Поляков. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Антона Эдуардовича и прошу почтить память нашего коллеги минутой молчания", — сказал первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

Напомним:

Утром 8 октября стало известно о смерти народного депутата Антона Полякова. По данным полиции, Антона Полякова нашли мертвым в Днепровском районе столицы.

По данным полиции, Антона Полякова нашли мертвым в Днепровском районе столицы. Предварительно правоохранители установили, что нардепу стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Продолжаются следственные действия.

по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". По результатам вскрытия, смерть народного депутата Антона Поялкова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие сейчас ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.

Смерть нардепа Антона Полякова: в столичном районе Березняки обнаружили тело депутата

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