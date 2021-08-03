"Смерть Шишова — дело рук Лукашенко": реакция ЕС на гибель главы "Белорусского дома в Украине"

"Смерть Шишова — дело рук Лукашенко": реакция ЕС на гибель главы "Белорусского дома в Украине"

Виталия Шишова нашли повешенным в киевском парке.

Европарламентарии отреагировали на убийство в Киеве руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Политики уверены, что за этим стоит режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Так, немецкий депутат от "Зеленых" Виола фон Крамон назвала это событие еще одним ночным кошмаром.

"Никто не может чувствовать себя в безопасности, Лукашенко убивает собственных граждан. На этот раз — в Украине", — написала она в Twitter.

Литовский евродепутат Петрас Аустревичюс сообщил на своей странице в Twitter, что это акт терроризма.

"Убийство гражданина Беларуси Виталия Шишова, руководителя ОО "Белорусский дом в Украине "- это еще один акт международного терроризма со стороны режима Лукашенко", — заявил литовский евродепутат Петрас Аустревичюс, вспомнив убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

По его мнению, за ним также стоят спецслужбы Беларуси.

"Убийство гражданина Беларуси Виталия Шишова, руководителя ОО "Белорусский дом "в Украине — это еще один акт международного терроризма со стороны режима Лукашенко", — написал он.

Напомним:

Об исчезновении накануне заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.

заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь. Уже 3 августа мужчину нашли повешенным в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания.

в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания. По словам коллеги погибшего, Шишов был найден повешенным в парке со следами избиения на лице. Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях.

Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях. В свою очередь "Белорусский дом в Украине" заявляет, что за Шишовым якобы велась слежка и полиция об этом знала.

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