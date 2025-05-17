"Смерти и разрушения должны прекратиться": Рубио прокомментировал разговор с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп представил «мощный мирный план» и считает, что пора прекратить огонь и наконец закончить войну между Россией и Украиной.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в сообщении в социальной сети X после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«В моем сегодняшнем телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым я повторил послание президента США Дональда Трампа: смерти и разрушения должны прекратиться. США представили мощный мирный план, и мы приветствуем соглашение об обмене военнопленными, достигнутое в Стамбуле. Не будем терять эту огромную возможность. Пора положить конец этой войне, — написал Марко Рубио.

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Госсекретарь США не написал ни слова о реакции своего российского коллеги на «послание Трампа».

Напомним, в Кремле заявили, что Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали переговоры в Стамбуле.