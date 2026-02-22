- Дата публикации
Категория
Политика
Смерти украинок в США становятся орудием в политической борьбе — мнение эксперта
Эксперт прокомментировал информационный резонанс вокруг убийств украинок в США.
В США трагедии украинских беженцев все чаще становятся инструментом политического противостояния.
Об этом заявил политолог Артем Бронжуков в эфире "КИЕВ24".
По его словам, традиционные американские медиа постепенно теряют свой голос, на смену приходят площадки X и TikTok, где активно усиливаются радикальные спикеры. Кроме того, в американском обществе очень много напряженности и трагедий.
«Наверное, этот кейс с убийством, к сожалению, не настолько актуален, учитывая, что американское медийное пространство перенасыщено другими новостями», — сказал он.
Напомним, в течение последних шести месяцев в США были убиты две украинки. Так, 14 февраля убили 21-летнюю украинскую беженку Екатерину Товмаш . В преступлении подозревают ее скрывшегося с места происшествия бывшего партнера из Огайо.
Ранее жертвой убийства стала Ирина Заруцкая. В августе 23-летнюю девушку обнаружили мертвой на железнодорожной станции в штате Северная Каролина. Известно, что девушка переехала в США в поисках безопасности из-за войны. Она погибла от многочисленных ножевых ранений. Подозреваемого в ее убийстве - 34-летнего Декарлоса Брауна - задержали полицейские. Настоящие мотивы нападения устанавливают правоохранители.