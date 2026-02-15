"Смертность слишком высока": Рубио объяснил роль США в войне в Украине

Марк Рубио / © Associated Press

Реклама

Главная роль Вашингтона состоит в содействии прекращению войны в Украине.

Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио во время пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо

"Мы рассматриваем роль Соединенных Штатов как попытку содействовать прекращению этой очень смертоносной, очень кровавой и очень дорогой войны. Это ужасные страдания... Смертность, независимо от того, каковы цифры с обеих сторон, слишком высока", - подчеркнул Рубио.

Реклама

Он добавил, что ситуация в Киеве особенно тревожна из-за отсутствия света и тепла в самое холодное время года, что усиливает страдания гражданского населения.

Также госсекретарь отметил, что президент США Дональд Трамп в течение года пытался выяснить, может ли Вашингтон стать посредником в переговорах по достижению мира.

"Президент провел год на высших уровнях нашего правительства, пытаясь выяснить, можем ли мы стать посредниками в достижении завершения этого ужасного конфликта путем переговоров", - подытожил Рубио.

Напомним, что в Офисе президента Украины подтвердили новую встречу с РФ, которая должна пройти в Женеве 17-18 февраля. Владимир Зеленский определил состав украинской делегации. Среди шести ее членов будут, в частности, секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Реклама

В то же время РФ неожиданно сменила главу делегации. Им будет помощник "фюрера" Владимир Мединский. Во время трехсторонних встреч в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля главой делегации был начальник ГРУ Игорь Костюков.