"Смертный приговор": у Зеленского заявили, что он не соглашается на переговоры с РФ, несмотря на риски

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что глава государства Владимир Зеленский осознает риски и не соглашается идти на переговоры с Россией.

Такая же позиция и у общества Украины.

Об этом советник главы ОП сказал в интервью The Hill.

"Президент Зеленский однозначно против (переговоров), и украинское общество непреклонно. Мы полностью осознаем риски", — заявил Подоляк.

Он отметил, что РСЗО HIMARS могут помочь переломить ход войны, если их поступит больше и быстрее в Украину. Сохранение силы в поле боя позволяет Украине отражать попытки российского диктатора Владимира Путина начать переговоры, которые Подоляк назвал смертным приговором для Украины.

По словам советника главы ОП, Россия воспользуется любой паузой в боевых действиях для возобновления сил и начала еще более сильного наступления на Украину. По оценкам Подоляка, Путин сосредоточится на войне на истощение, чтобы уменьшить международную поддержку Украины, пока российские войска не возобладают.

"Они начнут закулисно манипулировать настроениями, действиями, углублять эту усталость от войны", – сказал советник главы президентского офиса.

В этом контексте он напомнил, что РФ умеет создавать кризисы, например отправление мигрантов до границ Европы.

Подоляк отметил, что Россия может "думать о каких-либо террористических атаках на инфраструктурные объекты в Европе, чтобы прийти к какой-то переговорной позиции или отстаивать свою выгоду и свои планы".

"Мы очень хорошо понимаем этот вариант и продолжаем обсуждать его с нашими партнерами", – сказал советник главы ОП.

Напомним, накануне глава комитета Госдумы РФ по международным делам и член переговорной делегации Леонид Слуцкий заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом.

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