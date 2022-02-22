Смесь "жестких и параноидальных идей": СМИ пишут, как у Макрона отреагировали на речь Путина

Смесь "жестких и параноидальных идей": СМИ пишут, как у Макрона отреагировали на речь Путина

Ее глава Кремля произнес перед признанием ОРДЛО.

В администрации президента Франции Эмманюэля Макрона речь Владимира Путина, которая была перед провозглашением признания "ЛДНР", назвали "параноидальной".

Об этом со ссылкой на источники в Елисейском дворце пишет AFP.

Собеседник назвал речь Путина смесью "жестких и параноидальных идей".

Кроме того, он отметил, что глава Кремля не сдержал обещаний, которые давал Макрону. В частности, речь идет о том, что президент Франции совершил серию телефонных звонков и к Путину, и к американскому коллеге Джо Байдену, пытаясь инициировать саммит. Лидеры стран будто согласились на идею, но почти сразу Путин заявил о признании "ЛНР" и "ДНР".

"Путин явно сделал выбор нарушить свои обязательства", – сказал собеседник агентства. Он не исключил того, что РФ может прибегнуть к военным действиям.

К слову, после действий главы Кремля источники в администрации американского лидера отмечают: встреча Байдена и Путина теперь маловероятна.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР". Уже на следующий день Совет Федерации РФ проголосовал за признание "ЛДНР" и ратифицировал договор о дружбе.

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".

​Читайте также: