"Смешно": генерал Ходжес разнес заявления Трампа о скором конце войны в Украине

Президент США Дональд Трамп и война в Украине / © ТСН

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Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает необоснованными заявления президента Дональда Трампа о близости мирного урегулирования в Украине. По его словам, Москва не делает никаких уступок, а Вашингтон только давит на Киев. Ходжес также предупредил об опасности трехстороннего саммита с участием США, Китая и России.

Об этом пишет Welt.

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Быстрого мира в Украине не будет

Ходжес скептически оценивает заявления Трампа о возможном скором завершении войны после недавних контактов Вашингтона с Москвой. По его мнению, оснований для такого оптимизма нет.

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«Нет, мира не видно. Смешно, что Трамп это утверждает», — сказал американский генерал.

Издание напомнило, что 21 октября Трамп заявил в Вашингтоне, что стороны могут приближаться к мирному урегулированию.

«Возможно, сейчас мы как никогда близки к этому», — утверждал он.

В тот же день специальный представитель США Стив Уиткофф провел около трехчасовую встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. По итогам переговоров Уиткофф охарактеризовал их как «конструктивные», в то же время подчеркнув, что «еще предстоит проделать важную работу».

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Ходжес отмечает, что во время переговоров Москва не пошла ни на какие уступки.

«Российская сторона не сделала ни одной уступки. Трамп даже не призвал их к этому. На самом деле, он только оказывал давление на Украину», — сказал экс-командующий войсками США в Европе.

Ходжес считает, что ни Россия, ни американская администрация не демонстрируют настоящей заинтересованности в серьезном переговорном процессе.

«Именно поэтому администрация Трампа отправила вместо дипломатов двух агентов по недвижимости», — сказал генерал.

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Кроме Уиткоффа, в предидущих контактах с Путиным участвовал и зять американского президента Джаред Кушнер.

Отдельно Ходжес указал на отсутствие Европы за столом переговоров.

«То, что ни одна другая европейская страна не была приглашена к переговорам, свидетельствует о том, что Россия не предоставляет Европе права голоса на переговорах», — сказал он.

По мнению американского генерала, европейские лидеры должны отреагировать на такую ситуацию и открыто выразить свое недовольство.

Встреча Трампа, Си и Путина

В то же время, Путин стремится провести встречу с Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, запланированного на 18-19 ноября в Шэньчжэне. Президент США в понедельник заявил, что открыт к такому формату переговоров, однако официальной договоренности о встрече пока нет.

Ходжес считает, что за инициативой Москвы стоит четкий расчет.

«Россияне пытаются воспользоваться открытостью американского президента к заключению соглашений с Кремлем и перетащить его на свою сторону против Украины», — сказал он.

По мнению экс-командующего войсками США, во время возможных переговоров с участием Китая, России и Соединенных Штатов «сознательно пытаются договориться через головы украинцев».

Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в Осло, призвал допустить Киев к участию в таком саммите. Он подчеркнул, что обсуждение будущего Украины «приемлемо только в том случае, если мы будем сидеть за столом переговоров». В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига предостерег, что проведение трехсторонней встречи только «поощрит Путина продолжать эту войну».

Тем временем Вашингтон уже достиг договоренности с Москвой о поставках дизельного горючего. Кроме того, в ходе встречи в Санкт-Петербурге Путин пообещал обеспечить американский рынок значительными объемами удобрений.

На этом фоне отношения между США и Украиной в последнее время заметно обострились. Трамп приостановил запланированное введение санкций против России, а также призвал к смене власти в Украине.

К слову, по данным The Economist, США подготовили новый план завершения войны в Украине, предусматривающий создание демилитаризованной зоны на Донбассе, вступление в ЕС и инвестиционные пакеты в обмен на отказ от НАТО. Для России предлагаются ослабление санкций, возобновление поставок газа в Европу, нормализация отношений с Западом и бизнес-контракты с американскими компаниями. Украинские чиновники опасаются, что экономические интересы представителей Трампа преобладают над обеспечением длительного мира. В то же время, Москва, вероятно, будет затягивать переговоры ради новых уступок.

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