СМИ: Федоров отказался от предлагаемых должностей и выдвинул ультиматум

Михаил Федоров / © Владимир Зеленский

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Экс-министр обороны Михаил Федоров отказался от нового поста при СНБО и заявил, что готов вернуться только на должность главы Минобороны.

Об этом сообщают журналист Financial Times Кристофер Миллер и издание «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

По данным Financial Times, на выходных Зеленский предложил вернуть Михаила Федорова с расширенным мандатом. Украинский высокопоставленный чиновник и двое других знакомых с ситуацией лиц заявили, что Федоров заявил, что вернется только в министерство обороны.

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По словам источников издания, президент провел с Федоровым встречу продолжительностью около шести часов на минувших выходных, и с момента увольнения в четверг поддерживает с ним связь практически ежедневно.

Отмечается, Зеленский предложил Федорову несколько альтернативных должностей вместо прежнего поста министра обороны, но тот отказался от них.

«Сейчас имеет много рычагов влияния, — отметил чиновник, знакомый с ходом переговоров между Федоровым и Зеленским. — Он хочет одного: чтобы его восстановили [в должности министра обороны]. И он знает, что большинство общества на его стороне».

«РБК-Украина» уточняет, что глава государства предлагал Федорову должность в СНБО.

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В то же время собеседники издания опровергли слухи о том, что Федорову могут предложить стать miltech czar — координатором развития военных технологий.

Ранее глава ОП Кирилл Буданов сделал важное заявление на фоне митингов против отставки Федорова.

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