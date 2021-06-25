СМИ: лидеры Евросоюза отвергли предложение Меркель провести встречу с Путиным

Меркель заявила, что она ожидала от лидеров стран ЕС "более смелого шага".

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе обсудили и отклонили инициативу канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении встречи лидеров стран Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

Оно отметило, что эта инициатива не вошла в итоговое заявление саммита по России из-за заявлений ряда стран Восточной Европы о том, что они готовы наложить вето на этот документ.

Как заявила журналистам Меркель, она ожидала от лидеров стран ЕС "более смелого шага".

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"Будут разработаны форматы и условия для переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров", — отметила она.

Один из компромиссов, который был предложен, — встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарль Мишеля с российским лидером, сообщает СМИ.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель призвала Евросоюз создать формат для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Другого способа решить конфликты Меркель не видит. Также Ангела Меркель хочет пригласить президента России Владимира Путина на саммит с лидерами ЕС.

В то же время премьер-министер Литвы Ингрида Шимоните осудила намерения некоторых европейских лидеров пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов ЕС.

Также ЕС поручил Еврокомиссии подготовить варианты санкций против России.

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