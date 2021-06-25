СМИ: Меркель указала на отсутствии договоренности между странами ЕС по саммиту с Россией

СМИ: Меркель указала на отсутствии договоренности между странами ЕС по саммиту с Россией

Соглашения о проведении встречи достигнуто не было.

Лидерам стран Евросоюза не удалось достичь консенсуса относительно проведения совместного с Россией саммита.

Об этом по итогам первого дня саммита стран сообщества заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, — пишет Reuters.

"Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было", — заявила Меркель.

Напомним, что ранее британская газета Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники, сообщила, что Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС.

По данным издания, инициатива была поддержана президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

А в Литве осудили намерения Меркель и Макрона пригласить Путина на саммит ЕС.

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