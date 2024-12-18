СМИ: Нардеп Куницкий выехал в США и уже третий месяц не возвращается в Украину

По информации УП, нардеп Куницкий уехал за границу в сентябре и больше не возвращался.

Выехавший за границу в сентябре народный депутат от "Слуги Народа" Александр Куницкий до сих пор не вернулся в Украину.

Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники правоохранительных органов.

Журналисты отметили, что последний раз Куницкий голосовал на заседании Верховной Рады 19 сентября. С тех пор на сайте парламента в истории голосований напротив фамилии нардепа значится "Отсутствует".

Источники издания во фракции "Слуга народа" сообщили, что в сентябре Куницкий уехал в командировку в Израиль. Оттуда он якобы отправился к семье в Соединенных Штатах.

По словам собеседника издания, Куницкий якобы сообщил фракцию о своем отъезде и подчеркнул, что не вернется в Украину, "пока не будут наказаны представители полиции, которые сломали ему ребра". Также Куницкий отметил, что готов сложить мандат.

В 2019 году Куницкий был избран народным депутатом 9 созыва по 169 округу (город Харьков) от партии "Слуга народа" как беспартийный. В ноябре 2019 он стал членом партии "Слуга народа".

Напомним, что в октябре 2023 года Куницкий вместе с беглым нардепом Артемом Дмитруком избили в Киеве украинского военного. После этого генеральный прокурор согласовал открытие уголовных производств в отношении Александра Куницкого и Артема Дмитрука.

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