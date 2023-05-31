СМИ назвали дату, когда Эрдоган примет присягу и объявит состав нового правительства Турции

Планируется, что депутаты принесут присягу 2 июня.
Турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган, одержавший победу во втором туре выборов, объявит состав нового правительства в эти выходные.
Об этом пишет турецкий телеканал TRT Haber.
Отмечается, что процесс начнется с оглашения окончательных результатов выборов Высшим избирательным советом. Ожидается, что депутаты примут присягу на Генеральной ассамблее в пятницу, 2 июня. Эрдоган также примет присягу в парламенте. Эрдоган объявит новый состав правительства после церемонии в Бештепе.
Церемония пройдет в Президентском комплексе. В нем также примут участие партнеры Народного Альянса. Участие в церемонии также может принять лидер многих стран.
Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган официально победил на президентских выборах в Турции. Он будет занимать свой пост в следующие 5 лет. За Эрдогана проголосовали 52,1% избирателей. Кемаль Киличдароглу получил 47,9% голосов.
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