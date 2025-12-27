СМИ назвали имена нардепов, которых НАБУ подозревает в "торговле голосами"

Скандал в Верховной Раде / © Associated Press

В субботу, 27 декабря, НАБУ и САП заявили, что разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Они систематически получали взятки за голосование в парламенте.

Издание ZN.UA из источников в правоохранительных органах и фракции «Слуга народа» узнало имена нардепов, фигурирующих в этом громком деле.

По информации издания, подозрения получили следующие нардепы:

Юрий Кисель — народный депутат Украины IX созыва, председатель парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре.

Игорь Негулевский — народный депутат Украины IX созыва, избранный по мажоритарному округу, член транспортного комитета.

Евгений Пивоваров — глава подкомитета по вопросам централизованного водоснабжения, водоотведения, производства тепла и теплоснабжения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

В ZN.UA еще две недели назад писали, что у «Слуги народа» Юрия Киселя прослушивающая аппаратура работала более двух лет.

«Всем троим сообщили о подозрениях по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом)», — говорится в статье.

Журналисты отмечают, что во время избрания меры пресечения правоохранители могут «добавить» нардепам еще две статьи:

Ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

Ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

По информации ZN.UA, Юрий Корявченков, известный также при участии в «Квартале 95» как «Юзик», успел уехать из Украины. Также утверждается, что секретаря фракции «Слуга народа» Тараса Мельничука допрашивают.

Ранее в НАБУ официально заявили, что на сегодняшний день никаких обысков у народного депутата Юрия Корявченкова («Юзика») не проводится.