СМИ обнародовали запись разговора между Волкером, Ермаком и Джулиани: что требовал адвокат Трампа от Украины

Джулиани агрессивно призвал украинцев выполнять поручения Трампа.

Аудио, которое ранее не было опубликовано, обнародовало CNN: оно показывает, как давний советник и адвокат бывшего президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани постоянно давил на украинское правительство в 2019 году для расследования безосновательных заговоров против тогдашнего кандидата Джо Байдена.

Exclusive audio obtained by CNN shows how former Pres. Trump's longtime adviser Rudy Giuliani relentlessly pressured and coaxed the Ukrainian government in 2019 to investigate baseless conspiracies about then-candidate Joe Biden. @mchancecnn reports. https://t.co/BGXIngcuE5 pic.twitter.com/XF1jg3Mms7 — The Lead CNN (@TheLeadCNN) June 7, 2021

Телефонный звонок в июле 2019 состоялся между Джулиани, американским дипломатом Куртом Волкером и Андреем Ермаком, старшим советником президента Украины Владимира Зеленского. Этот звонок предшествовал разговору Трампа с Зеленским, и впоследствии они стали центральной частью первого импичмента Трампа.

Во время примерно 40-минутного звонка Джулиани неоднократно говорит Ермаку, что Зеленский должен публично объявить о расследовании возможной коррупции Байдена в Украину и о заявлениях, что Украина вмешалась в выборы 2016 года, чтобы причинить вред Трампу, хотя оба эти утверждения не соответствуют действительности.

"Все, что нам нужно от президента (Зеленского — ред.), — это сказать, что я назначу честного прокурора, он расследует и откопает доказательства, которые сейчас существуют, и какие-то другие доказательства участия в выборах 2016 года, а затем дело с Байденом нужно закончить ", — сказал Джулиани.

Новая запись показывает, как Джулиани агрессивно призвал украинцев выполнять поручения Трампа.

В то же время во время разговора Ермак терпеливо слушал и пытался перенаправить разговор на официальные дипломатические вопросы, например, назначить Зеленскому дату его первого официального визита в США. Но одновременно он также сигнализировал американцам, что будет работать, чтобы двигаться вперед в "расследованиях".

После этого тон разговора американцев изменился — Джулиани и Волкеру явно понравилось то, что они услышали.

Этот разговор, как пишет издание, — один из залпов в многолетнем стремлении Трампа и его союзников навредить Байдену и подкосить избирательный процесс 2020 — путем вмешательства иностранцев, лжи о фальсификации выборов, попытками отмены результатов и подстрекательству к штурму Капитолия.

Джулиани не ответил на просьбу CNN прокомментировать аудиозапись. В прошлом он говорил, что не сделал ничего плохого в Украине и только преследовал лучшие интересы своего клиента.

Как сообщалось, 28 апреля Федеральное бюро расследований США провело обыск в квартире бывшего адвоката Дональда Трампа и бывшего мера Нью-Йорка Руди Джулиани. Следователи изъяли его личные электронные устройства.

Напомним, ранее бывший совгетник по нацбезопасности США Джон Болтон в своих мемуарах рассказал, что Трамп просил его позвонить Зеленскому, чтобы убедиться, что президент Украины встретится с Джулиани. Это наиболее раннее упоминание о намерении Дональда Трампа давить на Украину по личным мотивам.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что не отправлял своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украину для организации расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

Заметим, что вокруг президента США Дональда Трампа развязался скандал, связанный с Украиной. Издание The Washington Post сообщило о жалобу американского разведчика против Трампа за разговор американского лидера с другим иностранным лидером и данную Трампом "тревожную обещание". Одним из политиков, с которым мог говорить глава Соединенных Штатов, называли президента Украины Владимира Зеленского.

Впоследствии издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп во время разговора именно с президентом Украины Владимиром Зеленским давил на него и требовал начать расследование против компании Burisma, которой руководил сын Джо Байдена — его конкурента на президентских выборах 2020 года.

В Нью-Йорке состоялись обыски в квартире и офисе адвоката Трампа Рудольфа Джулиани

Также Трамп якобы приказал заморозить 400000000 долларов военной помощи для Украины за неделю до телефонного звонка.

В Конгрессе США обвинили Трампа в давлении на Украину и призвали опубликовали стенограмму разговора президентов США и Украины. Обе стороны на это согласились. 24 сентября председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси инициировала старт процедуры импичмента Трампа. Сам он назвал сложившуюся ситуацию "президентским харассментом".

25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Полный текст перевода смотрите на ТСН.ua.

Уже 26 сентября американская разведка обнародовала текст жалобы на президента США Дональда Трампа. Как и сообщали СМИ, она действительно касается разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского и длительного давления, который, по мнению разведчика, совершали США относительно Украины для личных целей американского президента.

ТСН.ua рассказал основные моменты доноса на Трампа — среди них информация о неоднозначных контакты украинской стороны с Джулиани, отмена визита Пенса в Киев и попытки Белого дома скрыть все это.

В Нью-Йорке состоялись обыски в квартире и офисе адвоката Трампа Рудольфа Джулиани

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