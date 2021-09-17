СМИ обнаружили, что Северная Корея расширяет объект по производству обогащенного урана

СМИ обнаружили, что Северная Корея расширяет объект по производству обогащенного урана

Это может позволить КНДР увеличить производство ядерных материалов оружейного качества на 25%.

Новые спутниковые снимки показывают, что Северная Корея расширяет свой ключевой объект для обогащения урана, предназначенного для ядерного оружия.

Об этом информирует CNN со ссылкой на экспертов.

Эксперт по вооружениям и профессор Миддлберийского института международных отношений Джеффри Льюис заявил СМИ, что на изображениях видно, что на территории комплекса ядерных исследований в Йонбене идет строительство завода по обогащению урана. Это, по мнению эксперта, может позволить КНДР увеличить производство ядерных материалов оружейного качества на 25%.

"Последнее расширение в Йонбене, вероятно, отражает планы по увеличению производства ядерных материалов для производства оружия", — заметил Льюис.

Ранее на объекте были предприняты усилия по увеличению площадей, что позволяет разместить на нем больше центрифуг для обогащения.

"Новая площадь составляет около тысячи квадратных метров, что достаточно для размещения еще тысячи центрифуг. Добавление тысячи центрифуг увеличит мощность объекта для производства высокообогащенного урана на 25 процентов", - резюмировал эксперт.

Ранее Северная Корея испытала железнодорожный ракетный комплекс.

До этого — 11 и 12 сентября — Северная Корея провела пуски крылатых ракет большой дальности. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал случившееся провокацией. В ответ Пхеньян выступил с его критикой.

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