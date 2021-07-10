СМИ озвучили, что может получить Украина в качестве компенсации за "Северный поток-2"

СМИ озвучили, что может получить Украина в качестве компенсации за "Северный поток-2"

Германия может предложить Украине компенсацию ущерба.

Германия может предоставить Украине в качестве компенсации за запуск "Северного потока-2" в случае утраты роли транзитера газа.

Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Сейчас обсуждаются два варианта, — сообщает издание.

Берлин может предложить Киеву сотрудничество в производстве водорода.

А также рассматривается возможное желание Германии выделить миллиарды на ремонт газовой сети Украины, информирует журнал.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство российского проекта "Северный поток-2" является оружием не только против Украины, но и против всей Европы в дальнейшем.

Как сообщалось, США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Напомним, что США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

ТСН.ua разбирался, зачем Байден называет Путина "убийцей", а затем решает не санкционировать "Северный поток-2", и к чему в случае наихудшего сценария готовиться Украины. Читайте об этом по ссылке. "Право на владу": Витренко назвал "Северный поток-2" символом коррупции Запада Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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