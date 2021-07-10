СМИ озвучили, что может получить Украина в качестве компенсации за "Северный поток-2"

Германия может предложить Украине компенсацию ущерба.
Германия может предоставить Украине в качестве компенсации за запуск "Северного потока-2" в случае утраты роли транзитера газа.
Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Сейчас обсуждаются два варианта, — сообщает издание.
Берлин может предложить Киеву сотрудничество в производстве водорода.
А также рассматривается возможное желание Германии выделить миллиарды на ремонт газовой сети Украины, информирует журнал.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство российского проекта "Северный поток-2" является оружием не только против Украины, но и против всей Европы в дальнейшем.
Как сообщалось, США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".
Напомним, что США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".