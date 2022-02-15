СМИ пишут, что Шольц отказался делать ПЦР-тест в Москве: переговоры с Путиным снова за длинным столом

Макрон, находившийся с визитом в РФ, тестирование также отказался делать.
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался в Москве сдавать ПЦР-тест на коронавирус российским врачам.
Об этом со ссылкой на источники в окружении политика сообщили Reuters, Bild и Süddeutsche Zeitung.
Bild пишет, что у Путина потребовали от всех членов немецкой делегации сделать три ПЦР-теста в течение четырех дней до вылета, один из которых – за 24 часа до отправления. Впрочем, после приземления самолета в РФ еще один анализ должны были взять у делегации российские медики.
Шольц отказался сдавать ПЦР врачам из России, сообщает Süddeutsche Zeitung. Анализ сделал медик из посольства Германии в Москве на оборудовании, которое привезли из Берлина. Российские врачи присутствовали во время процедуры.
Между тем спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава Кремля и канцлер Германии Олаф Шольц будут говорить за длинным столом из-за мер предосторожности от коронавируса. Мол, это не отразится на характере беседы. Отвечая на вопрос о риске ухудшения имиджа Путина из-за принятых мер, пресс-секретарь заявил, что такой ситуации в Кремле не опасаются.
Напомним, 7 февраля в Москву на переговоры прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. Издание Reuters писало, что Макрон отказался сдать ПЦР-тест в России. Он прошел тестирование перед вылетом из Франции и по прилету в Россию, обследование выполнил его личный врач.
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