СМИ пишут, что Шольц отказался делать ПЦР-тест в Москве: переговоры с Путиным снова за длинным столом

СМИ пишут, что Шольц отказался делать ПЦР-тест в Москве: переговоры с Путиным снова за длинным столом

Макрон, находившийся с визитом в РФ, тестирование также отказался делать.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался в Москве сдавать ПЦР-тест на коронавирус российским врачам.

Об этом со ссылкой на источники в окружении политика сообщили Reuters, Bild и Süddeutsche Zeitung.

Bild пишет, что у Путина потребовали от всех членов немецкой делегации сделать три ПЦР-теста в течение четырех дней до вылета, один из которых – за 24 часа до отправления. Впрочем, после приземления самолета в РФ еще один анализ должны были взять у делегации российские медики.

Шольц отказался сдавать ПЦР врачам из России, сообщает Süddeutsche Zeitung. Анализ сделал медик из посольства Германии в Москве на оборудовании, которое привезли из Берлина. Российские врачи присутствовали во время процедуры.

Между тем спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава Кремля и канцлер Германии Олаф Шольц будут говорить за длинным столом из-за мер предосторожности от коронавируса. Мол, это не отразится на характере беседы. Отвечая на вопрос о риске ухудшения имиджа Путина из-за принятых мер, пресс-секретарь заявил, что такой ситуации в Кремле не опасаются.

Напомним, 7 февраля в Москву на переговоры прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. Издание Reuters писало, что Макрон отказался сдать ПЦР-тест в России. Он прошел тестирование перед вылетом из Франции и по прилету в Россию, обследование выполнил его личный врач.

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