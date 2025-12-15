СМИ пишут, что Зеленский будет говорить с Трампом сегодня: что ответил президент Украины

Le Monde: Трамп срочно выходит на связь с Зеленским и Европой / © Associated Press

Сегодня состоится разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейским лидером по обсуждению мирного соглашения.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что звонок состоится на ужине в Берлине, на котором сегодня соберутся Владимир Зеленский и руководители европейских государств.

Президент Зеленский сказал «возможно», когда его спросили, состоится ли сегодня разговор с американским лидером.

«Не знаю, честно говоря. Все может быть», — ответил Зеленский на вопрос, будет ли он говорить с Трампом сегодня.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с американской стороной в Берлине.