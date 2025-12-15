- Дата публикации
СМИ пишут, что Зеленский будет говорить с Трампом сегодня: что ответил президент Украины
Президент Зеленский пока осторожно комментирует возможность переговоров с Трампом.
Сегодня состоится разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейским лидером по обсуждению мирного соглашения.
Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что звонок состоится на ужине в Берлине, на котором сегодня соберутся Владимир Зеленский и руководители европейских государств.
Президент Зеленский сказал «возможно», когда его спросили, состоится ли сегодня разговор с американским лидером.
«Не знаю, честно говоря. Все может быть», — ответил Зеленский на вопрос, будет ли он говорить с Трампом сегодня.
Ранее Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с американской стороной в Берлине.