СМИ пишут о возможных переговорах Украины с боевиками в формате "нормандии": в ОП отреагировали

Ермак заявил, что никаких прямых переговоров с сепаратистами не будет.
В ходе сегодняшней встречи советников "нормандской четверки" в Париже могут говорить о дате переговоров Украины с сепаратистами о статусе Донбасса.
Об этом сообщают зарубежные СМИ, сообщает ТСН.Ранок 26 января.
Отмечается, что Киев могут подталкивать к прямым переговорам с боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР". Следует отметить, что Украина официально отвергала любые инициативы по переговорам с представителями самопровозглашенных республик.
Кроме того, представитель от Украины на встрече советников – руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет.
"Подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "измену" на ровном месте"... Пусть те, кто сегодня участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке", — заявил руководитель ОП Ермак.
Киев ожидает, что на встрече в Париже будут обсуждаться возобновление режима прекращения огня в Донбассе и предстоящая работа в Нормандском формате.
Напомним, встреча советников "нормандской четверки" состоится 26 января в Париже: представители Украины, Германии, Франции и России встретятся после обеда в Елисейском дворце. От Украины будет руководитель Офиса президента Андрей Ермак. От России – заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак. На переговоры было выделено несколько часов. Совместной пресс-конференции участников не будет.
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