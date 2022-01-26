СМИ пишут о возможных переговорах Украины с боевиками в формате "нормандии": в ОП отреагировали

СМИ пишут о возможных переговорах Украины с боевиками в формате "нормандии": в ОП отреагировали

Ермак заявил, что никаких прямых переговоров с сепаратистами не будет.

В ходе сегодняшней встречи советников "нормандской четверки" в Париже могут говорить о дате переговоров Украины с сепаратистами о статусе Донбасса.

Об этом сообщают зарубежные СМИ, сообщает ТСН.Ранок 26 января.

Отмечается, что Киев могут подталкивать к прямым переговорам с боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР". Следует отметить, что Украина официально отвергала любые инициативы по переговорам с представителями самопровозглашенных республик.

Кроме того, представитель от Украины на встрече советников – руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет.

На встрече советников "нормандской четверки" Киев могут подтолкнуть к переговорам с боевиками "ЛДНР"

"Подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "измену" на ровном месте"... Пусть те, кто сегодня участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке", — заявил руководитель ОП Ермак.

Киев ожидает, что на встрече в Париже будут обсуждаться возобновление режима прекращения огня в Донбассе и предстоящая работа в Нормандском формате.

Напомним, встреча советников "нормандской четверки" состоится 26 января в Париже: представители Украины, Германии, Франции и России встретятся после обеда в Елисейском дворце. От Украины будет руководитель Офиса президента Андрей Ермак. От России – заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак. На переговоры было выделено несколько часов. Совместной пресс-конференции участников не будет.

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